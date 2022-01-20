США запланировали запретить экспорт микросхем в Россию

Производители микросхем получили предупреждение от Белого дома США о возможных ограничениях на экспорт в Россию своей продукции в случае, если она нападет на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) отправила в Совет национальной безопасности Белого дома запрос для понимания того, насколько возможно расширение ограничений по экспорту. Представители СНБ Тарун Чхабра и Питер Харелл сказали, что администрация рассматривает любые варианты санкций при вторжении РФ на Украину.

В связи с этим один из участников конференции SIA заявил, что сотрудники этой организации в Москве должны быть готовы к прекращению экспорта в РФ. Кроме того, следует проверить их IT-защищенность.

Официальный представитель SIA по связям с общественностью Джимми Гудрич предупредил, что запрет на экспорт может оказать серьезное влияние на глобальные цепочки поставок.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила информагентству эту информацию. При этом она добавила, что США готовы ввести жесткие санкции по отношению к России при необходимости.