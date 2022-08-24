США запланировали выделить до $12 млн на развитие экономики непризнанного Косова

США хотят выделить непризнанной республике Косово 12 миллионов долларов на развитие частного сектора экономики. Об этом рассказал RT со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).

Организация разыскивает специалистов, которые окажут техническую помощь офису экономического развития американского ведомства в Косове.

«Данная деятельность будет внедрять подход, в котором ведущую роль играет частный сектор, создавая устойчивые партнерские отношения между заинтересованным сторонами частного сектора и правительством Косова», — говорится в документе.

Контракт с подрядчиком агентство планирует заключить сроком на пять лет. Кроме того, специалисту на этой должности предстоит координировать свои действия с другими программами, реализуемыми в республике при поддержке правительства США.