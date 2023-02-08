Мир 08 февраля 2023, 10:37 США запланировали создание очагов напряженности по всему миру — Патрушев Патрушев: США хотят создать очаги напряженности по всему миру Unsplash

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США и их союзники стремятся сохранять старые и создавать новые очаги напряженности по всему миру. Таким мнением поделился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его процитировал ТАСС.

Он оценил действия США и их партнеров во время выступления на пятой многосторонней встрече представителей по безопасности. Основной темой мероприятия стала афганская проблематика.

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Патрушев отметил, что сейчас необходимо объединить усилия в сфере безопасности.

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«[Это] особенно важно на текущем этапе, когда США и их союзники проводят политику, направленную на сохранение старых или создание новых очагов напряженности по всему миру», — отметил он.

Патрушев подчеркнул, что одним из таких небезопасных районов является Афганистан. По его мнению, в этой стране на протяжении 20 лет поэтапно закладывался фундамент для долгосрочных вызовов и угроз. Секретарь российского Совбеза связал свое мнение с длительным присутствием в Афганистане воинских контингентов западных стран. По мнению Патрушева, небезопасность этого региона угрожает и соседним странам.