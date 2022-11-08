Мир 08 ноября 2022, 23:31 США запланировали переговоры с Россией по СНВ-3 — Госдеп Представитель Госдепа Прайс: США возможно проведут переговоры с Россией по СНВ-3 РИА «Новости»

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США действительно планируют в ближайшем будущем провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ-3. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова процитировал ТАСС.

США и Россия в ближайшие недели могут провести встречу по возобновлению инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом ранее сообщило агентство Bloomberg.

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Комментируя публикацию, представитель Госдепа выразил надежду, что они будут «конструктивными».

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«Двусторонняя консультативная комиссия встретится в ближайшем будущем. Это двусторонний механизм для обсуждения вопросов выполнения соглашения. Мы договорились, что комиссия встретится в ближайшем будущем в соответствии с ДСНВ», — пояснил он.

Прайс также уточнил, что работа комиссии конфиденциальна. Он не стали сообщать, когда и где именно проведут переговоры. По данным агентства, встреча представителей России и США может состояться в Каире.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и США ведут диалог по вопросу возобновления инспекций по линии договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).