США запланировали передачу Киеву двух систем NASAMS | 360°

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США запланировали передачу Киеву двух систем NASAMS

Пентагон: США ожидают, что Украина в течение двух месяцев получит два ЗРК NASAMS

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В течение двух месяцев Украина получит от США два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Пентагон, как уверен генерал, будет и дальше поставлять необходимое оружие на нужды армии Украины, отметил РИА ФАН. Также он отметил, что американской боеготовности ничего не угрожает, и Штаты уверены, что могут продолжить поддержку Киева.

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«Как ожидается, два комплекса NASAMS будут доставлены в течение двух следующих месяцев или около того <…> Боеготовность США не находится под угрозой, и ситуация не близка к тому, чтобы она оказалась под угрозой, мы уверены в том, что можем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе в дальнейшем», — заявил Райдер.

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Предоставление военной помощи Украине генерал считает «международным усилием». США и их союзники, по его словам, «продолжат изучать, какие типы вооружений» они могут отдать на нужды украинской армии.

Пентагон, как напомнил телеканал «Звезда», ранее заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов.

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