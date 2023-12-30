Мир 30 декабря 2023, 23:29 США запаниковали из-за действий российских военных в Запорожье Forbes: худшим исходом для Украины станет российский прорыв на юге РИА «Новости»

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Обстановка на передовой в Запорожской области может стать еще более трудной для Украины в связи с подавляющей мощью артиллерии и авиации российских войск. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Худшим исходом для Украины будет российский прорыв на юге. Если им удастся продвинуться <…> хотя бы на один-полтора километра, ситуация к востоку и юго-востоку для украинцев резко ухудшится», — сказано в материале.

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Журналисты отметили, что благодаря преимуществу в артиллерии и авиации ВС РФ могут успешно выполнять задачи по уничтожению позиций противника в Запорожье. Уже в декабре штурмовые части ВДВ России ликвидировали боевиков Украины в ходе наступления на опорный пункт ВСУ.

Также и без того трудное положение украинских военных осложняет отсутствие 47-й механизированной бригады на этом направлении. Ее считают одной из самых боеспособных.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские войска ударили по украинским складам, где военные хранили поставленные западными странами крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. По данным журналистов, ВС РФ поразили тактические и стратегические цели по всей территории Украины.