США заняли третье место по числу заразившихся коронавирусом

Соединенные Штаты вышли на третье место по числу заразившихся 2019-nCoV. Больше только в Китае и Италии. Всего в США зафиксировали 25 493 случая заражения новым коронавирусом.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса, от COVID-19 умерли 307 граждан США.Испания наступает Штатам на пятки — в этой европейской стране инфицированных на 100 человек меньше, зато на тысячу человек больше погибших.

С конца декабря 2019 года, когда в китайском Ухане появился Коронавирус, в КНР заразились 81 тысяча человек, а в Италии — более 53 тысяч человек.

Спустя два месяца с небольшим после вспышки 2019-nCoV Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Вирус стремительно распространился по всему миру, а эпицентр заражения переместился из Китая в Италию. Всего коронавирус подхватили 308 тысяч человек. Из-за развившейся болезни умерли же 13 тысяч человек. В России 306 инфицированных.