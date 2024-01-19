Мир 19 января 2024, 19:03 США занимались испытаниями гибридных систем ПВО для ВСУ Представитель ВСУ Игнат: гибридную систему ПВО Украины разработали в США

Читать 360tv в

Испытания гибридной системы противовоздушной обороны Украины проводили в США с участием местных специалистов. Об этом представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире местного телеканала «Рада».

Он уточнил, речь идет о системах, способных запускать американские ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow) со старых «советских платформ».

Реклама

«Процесс был непростой, в США занимались этим и наши, и американские специалисты. Прошли испытания на полигонах в США», — сказал Игнат.

По словам представителя ВСУ, гибридные системы не являются дальнобойными. Установки могут работать на расстоянии примерно до 15 километров.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия показала всему миру неудачу вооружения НАТО, обнажив уязвимость США, писал RT. Поставляемое на Украину, доказало свою несостоятельность на поле боя.

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на огромное давление со стороны российских войск.