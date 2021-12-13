Россия не наблюдает никакого прогресса в отношениях с американской стороной. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Однобокая негативная предсказуемость есть, а вот в части какой-то перспективы улучшения отношений все совершенно непредсказуемо. <…> Проблемы начались не вчера», — заявил Рябков газете «Известия».

Он пояснил, что ситуация связана со стремлением США не рассматривать Россию в качестве самостоятельного важного звена международной жизни. Американцы пытаются навязать россиянам собственные подходы к большому числу вопросов.

«Включая то, как нам жить в нашей стране. Все это, разумеется, не позволяет говорить о том, что у нас есть перспектива выправления отношений — по крайней мере, на нынешней стадии я бы не рискнул давать оптимистические прогнозы», — отметил замглавы министерства.

При этом он добавил, что странам удалось добиться прогресса лишь в нескольких вопросах, касающихся международной безопасности. В остальных сферах никого продвижения не наблюдается. В теме безопасности пока только созданы каналы диалога, но о глобальных и прорывных решениях речи не идет.