США закупят для Украины ЗРК NASAMS на 182 миллиона долларов

Минобороны США заключило контракт на 182 миллиона долларов с оборонным конгломератом Raytheon Technologies. Правительство планирует закупить зенитные ракетные комплексы NASAMS для Украины, заявила пресс-служба Пентагона.

Сумму в контракте зафиксировали. Закупка обойдется американским властям в 182 295 333 доллара. Средства выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, уточнили в Пентагоне.

Ориентировочной датой завершения работ по производству NASAMS назвали 23 августа 2024 года.

С начала спецоперации США предоставили Украине военную помощь в размере трех оборонных бюджетов этой страны. Сумма составила 13,6 миллиарда долларов. Только на прошлой неделе американцы согласовали крупнейший пакет помощи на три миллиарда долларов. В него включили шесть ЗРК NASAMS.

Пентагон рассматривает возможность поставки на Украину истребителей. Финальное решение по этому вопросу еще не принято.