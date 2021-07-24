США закупили еще 200 млн доз вакцины Pfizer

Американские власти приобрели еще 200 миллионов доз вакцины от коронавируса у компании Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Федеральное правительство воспользовалось теми положениями своего контракта с Pfizer, которые дают возможность закупить эти 200 миллионов доз вакцины Pfizer», — процитировал Псаки ТАСС.

По словам пресс-секретаря, поставки препарата ожидаются в период с осени 2021 года по весну 2022-го. Эти дозы необходимы для вакцинации детей до 12 лет о обеспечения возможных дополнительных прививок, если их необходимость покажут исследования.

«Мы не знаем, потребуются ли нам бустерные прививки. Решения на этот счет будут принимать исследователи из Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов, занимающиеся сейчас этим вопросом. В настоящее время такой рекомендации нет», — отметила Псаки.

Она добавила, что специалисты Минздрава страны пока не выдали разрешение на вакцинацию детей, но власти надеются получить необходимые документы.