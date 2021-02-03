США поддержали запрет оппозиционных телеканалов на Украине

США поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против трех оппозиционных каналов. В американском посольстве это назвали «противодействием вредоносному влиянию России».

«США поддерживают вчерашние усилия Украины по противодействию вредоносному влиянию России в соответствии с украинским законодательством в защиту ее суверенитета и территориальной целостности. Мы все должны работать вместе, чтобы не допустить использования дезинформации в информационной войне против суверенных государств», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов: ZIK, «112 Украина» и NewsOne. После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой начать процедуру импичмента главы Украинского государства.

Украинский политолог Михаил Погребинский назвал это решение оппозиционной партии вполне логичным, однако перспектив у импичмента нет.

Сам Зеленский на следующий день написал в Twitter, что это было трудное решение. По его словам, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.