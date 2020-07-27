США закрыли свое генконсульство в китайском Чэнду

В китайском городе Чэнду прекратило работу генеральное консульство США. Дипломатическое представительство закрыли по требованию КНР.

Деятельность генконсульства США приостановлена с 10:00 27 июля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Китая. Представители компетентных органов страны уже приняли здание учреждения в свое ведение.

США открыли генеральное консульство в Чэнду в 1985 году. Его работа охватывала юго-запад страны. Дипломаты, в том числе, занимались вопросами жителей провинций Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетского автономного района и города центрального подчинения Чунцина.

Это произошло после того, как Соединенные Штаты потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали предпринять ответные меры.

В Вашингтоне объяснили подобное решение необходимостью защитить интеллектуальную собственность и личные данные американцев.

В МИД КНР 24 июля потребовали, чтобы работу прекратило генконсульство США в Чэнду, назвав ситуацию законной и полностью возложив ответственность за ситуацию на Вашингтон.