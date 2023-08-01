Мир 01 августа 2023, 09:48 США заключили сделки с двумя странами на поставку снарядов на Украину FT: США заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов Украине U.S. Department of Defense

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Власти США подписали договор с Южной Кореей и Болгарией на поставки Украине 155-миллиметровых снарядов. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Штаты уже заключили сделку с Южной Кореей и Болгарией на передачу Украине боеприпасов, а также начали переговоры с Японией по этому вопросу», — сообщил американский чиновник.

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Президент США Джо Байден в начале июля объявил о решении передать Украине кассетные снаряды. После этого советник Белого дома Джейк Салливан отметил, что поставки этого типа боеприпасов продлятся до тех пор, пока страна не увеличит производство артиллерийских снарядов до необходимого Украине объема.

В ответ представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что такие поставки нацелены на затягивание кризиса и поставят под удар мирных жителей.

Ранее применение Украиной кассетных снарядов встретило осуждение со стороны ООН.