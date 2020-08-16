США заключат с Россией соглашение по ядерным вопросам для «давления» на Китай

США могут заключить ядерное соглашение с Россией, чтобы «надавить» на Китай. В дальнейшем совместный договор оформят все три государства.

Соглашение коснется вопросов ядерных стратегических вооружений с Россией. При этом США считают Китай более «срочной» угрозой.

«Это, я думаю, очень разумный подход, особенно потому, что мы, возможно, сможем договориться с Россией о чем-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошел и Китай», — рассказал спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Интервью с ним опубликовало японское издание «Никкэй».

По словам Биллингсли, вряд ли будет сразу заключено трехстороннее соглашение. Сначала Америка договорится с Россией, потом с Китаем, а затем объединит две эти договоренности. Эксперт также добавил, что США продолжают «давить» на Пекин, чтобы китайская сторона согласилась на переговоры по ядерным вопросам.

17 августа Биллингсли приедет в Вену, чтобы встретиться с замглавы министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым. Они обсудят вопросы стратегической стабильности.

Ранее стало известно, что власти США введут новые санкции против Ирана на следующей неделе.