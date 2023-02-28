Мир 28 февраля 2023, 08:21 США заявили об уничтожении запасов отравляющего вещества BZ, но сохранили его образцы Минобороны: США заявили о полном уничтожении запасов химиката BZ, но сохранили образцы РИА «Новости»

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Американские власти заявили о полном уничтожении запасов отравляющего вещества BZ («Би-зет») в 1990 году, но при этом сохранили образцы химиката для синтеза. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге о подготовке Западом провокаций с применением токсичных веществ на Украине.

«США заявили о полном уничтожении запасов BZ еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества, но образцы были оставлены», — уточнил Кириллов.

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Он обратил внимание, что возможность синтеза прекурсоров BZ сохранена в объеме до нескольких десятков тонн в год.

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Генерал-лейтенант напомнил, что Запад устраивает провокации, сообщая о возможном применении Россией оружия массового поражения. При этом США и ЕС использовали ранее боеприпасы с химическими рецептурами в Афганистане, Ираке и Сирии.

В конце января стало известно, что американские военные доставили военно-биологическое оборудование с Украины в Польшу и Прибалтику.