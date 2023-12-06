Мир 06 декабря 2023, 21:38 США заявили об угрозе вторжения в страны НАТО после поражения Украины Байден: после победы над Украиной российские войска атакуют страны НАТО РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден выразил уверенность «в атаке на государства НАТО» после победы ВС России в зоне конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе специального обращения к конгрессу США. Его процитировало РИА «Новости».

«Если президент РФ Владимир Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — сказал Байден.

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Ранее глава Белого дома запросил 106 миллиардов долларов в качестве дополнительной помощи Израилю и Украине, но конгресс его не поддержал. Палата представителей предпочла отдать большинство голосов за оказание помощи только израильской стороне. При этом, как написало издание The Hill, конгрессмены переругались друг с другом. В итоге, многие республиканцы предпочли уйти с заседания

Президент Украины Владимир Зеленский не стал выступать перед американскими сенаторами, иначе ему пришлось бы лично убедиться в том, что американских властей перестала волновать дальнейшая судьба Киева.