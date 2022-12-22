Мир 22 декабря 2022, 23:43 США заявили о желании привлечь Россию к ответственности после окончания украинского конфликта Координатор Кирби: Россия должна «отвечать за конфликт на Украине» после его завершения Pxhere

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Соединенные Штаты надеются, что российские власти продолжат «нести ответственность» за украинский конфликт и после его завершения. Об этом 22 декабря заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга.

«После конфликта мы хотим, чтобы Кремль должным образом нес ответственность», — сказал он.

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По его словам, Штаты и киевский режим едины в вопросе привлечения «России к ответственности». В частности, речь идет об уже действующих санкциях, экспортных ограничениях и военной помощи Украине.

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Также на брифинге он заявил, что Россия якобы не готова к мирным переговорам по урегулированию конфликта. Кирби подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин «не выказал абсолютно никакой готовности к диалогу, а совсем наоборот».

Глава государства на пресс-конференции по итогам Госсовета сказал, что страна никогда не отказывалась от переговоров, в то время как Украина сама себе запретила решать проблему с помощью диалога. Целью России Путин назвал максимально быстрое решение конфликта.