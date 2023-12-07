Мир 07 декабря 2023, 00:19 США заявили о высоком риске вовлечения в прямой конфликт с Россией Белый дом допустил столкновение армий России и США в случае поражения Украины Unsplash

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США допустили боестолкновение между российскими и американскими вооруженными силами в случае победы России на Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине», ­– подчеркнул Кирби.

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В том же духе высказался и президент США Джо Байден, но облек свои слова несколько в иную форму. Он заявил, что после победы над Украиной российские войска атакуют страны Североатлантического альянса.

Ранее глава Белого дома запросил 106 миллиардов долларов в качестве дополнительной помощи Израилю и Украине, но не получил поддержки со стороны конгресса. Палата представителей большинством голосов проголосовала за оказание помощи только израильской стороне. При этом демократы и республиканцы разругались между собой и последние просто ушли, сорвав совещание.