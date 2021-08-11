США заявили о возможности войны за Луну с Китаем

Китай, США и Россия отказались подписывать дополнительное соглашение по договору, который запрещает военную деятельность на Луне. Эксперты издания Defense One отметили, что между Соединенными Штатами и КНР может развернуться космическая война, передала «Газета.ru».

Журналисты отметили, что Китай или Россия могут захватить Луну, разместив там свои базы, а также ограничить туда доступ США. Такие действия вполне могут вызвать агрессию со стороны Штатов.

Инженер космических систем Лаура Даффи и юрист Джеймс Лейк заявили, что в ближайшем будущем в космосе придется использовать оборонительные и наступательные средства для обеспечения мира в окололунном пространстве.