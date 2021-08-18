США заявили о связи талибов* с «Аль-Каидой»* в этом году

Боевики движения «Талибан»* с апреля по июнь поддерживали отношения с террористической организацией «Аль-Каида»* и предоставили им убежище в Афганистане. Также найдена их связь с террористами «Хорасан»*.

Об этом указано в докладе аппарата генерального инспектора Пентагона к Конгрессу. Документ под названием «Страж свободы» посвящен американской антитеррористической операции «Страж свободы», которая проводилась с 1 апреля по 30 июня 2021 года. Об этом сообщил ТАСС.

«Талибы продолжали поддерживать отношения с „Аль-Каидой“*, предоставляя убежище террористической группировке в Афганистане», — говорится в предисловии к докладу, которое написал исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Донелл.

В докладе говорится и о террористах из «Хорасан»*, это движение является ответвлением «Исламского государства»*. После вывода войск США из Афганистана они атаковали объекты инфраструктуры, чтобы посеять страх и показать неспособность правительства Афганистана обеспечить нароу безопасность.

США объявило о выводе войск из Афганистана 14 апреля. В течение нескольких месяцев после этого талибы* развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. В результате 15 августа они вошли в Кабул и взяли его без боя. Прехидент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и убежал из страны. Западные страны эвакуируют своих граждан из Кабула.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.