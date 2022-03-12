США заявили о существенном продвижении российских войск к Киеву

В Пентагоне заявили, что российские войска существенно продвинулись в направлении Киева. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби в своем Telegram-канале написал военный корреспондент сайта kp.ru Александр Коц.

«Русские военные серьезно продвинулись по земле в направлении Киева, но больше на востоке, чем с севера», — привел Коц слова официального представителя Пентагона.

Кирби заявил, что «не хотел бы много говорить» о спутниковых снимках, но на них якобы видно колонну, которая выстроилась в три шеренги и рассредоточилась.

«Сейчас делаются попытки по организации ее снабжения. Мы не видим никаких движений на юге от Киева и не стали бы отрицать возможность удара с запада», — процитировал журналист слова Кирби.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на оборонное ведомство Соединенного Королевства сообщил, что на Украину могли самовольно отправиться несколько британских военнослужащих. Источник сообщил, что они ослушались приказов, самостоятельно оставили места несения службы и поехали на Украину как частные лица.

В Минобороны РФ ранее показали карту с районами Донбасса, которые по состоянию на 12 марта находятся под контролем войск России и ДНР.