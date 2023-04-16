Мир 16 апреля 2023, 23:05 США заявили о «стабилизации» ситуации после банкротства Silicon Valley Bank Минфин США заявил о стабилизации оттока средств из банков после банкротства SVB Pxhere

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Меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank (SVB), «стабилизировали» отток средств из банковской системы. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

Американский Минфин продолжает внимательно следить за происходящим, отметила глава ведомства. Приложенные министерством финансов усилия в целом успокоили ситуацию, добавила Йеллен.

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О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно в марте. Банк стал крупнейшей разорившейся кредитной организацией со времен кризиса 2008 года. На фоне банкротства SVB в зону риска попали и другие американские банки. Как отмечали аналитики, Silicon Valley Bank рухнул после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. По словам экономистов, они обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам.

Ранее профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, известный своим предсказанием кризиса 2008 года, заявил, что банковская система США столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу.