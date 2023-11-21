Мир 21 ноября 2023, 21:29 США заявили о скором решении вопроса с заложниками ХАМАС Байден: некоторые заложники ХАМАС могут скоро вернуться домой РИА «Новости»

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Заинтересованные стороны практически смогли достигнуть договоренности об освобождении заложников ХАМАС, некоторые из них в ближайшее время будут дома. Об этом заявил президент США Джо Байден, его процитировало РИА «Новости».

«Мы в течение нескольких недель активно работали над этим. Сейчас мы очень близки, очень близки. Мы можем вернуть кого-то домой из этих заложников очень скоро», — сказал американский лидер.

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Лидеры стран БРИКС сегодня выпустили коммюнике после внеочередного онлайн-саммита объединения по Ближнему Востоку. В документе организация предложила немедленно освободить заложников без всяких условий и провести независимое расследование по международным стандартам.

Телеканал Al-Arabiya накануне сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников, которых удерживают в Газе. Палестинские радикалы заявили о готовности отпустить 50 женщин и детей.