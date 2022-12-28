Мир 28 декабря 2022, 23:30 США заявили о серьезных трудностях при восстановлении украинской энергосистемы CNN: США столкнулись с серьезными проблемами при оказании помощи энергосистеме Украины Unsplash

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Соединенные Штаты и другие страны Запада столкнулись с серьезными трудностями при выделении помощи для энергосистемы Украины. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.

Он пояснил, что больше недели назад киевские власти получили от Штатов партию электрического оборудования по программе поддержки электросистемы страны, которую обещала администрация президента США Джо Байдена.

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«Однако в то время как США и их партнеры стараются обеспечить Киев всем необходимым для обеспечения электроэнергии и тепла этой зимой, они вынуждены считаться с проблемами в мировых цепочках поставок», — отметил он.

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Чиновник пояснил, что Штаты сотрудничают с негосударственным сектором, чтобы сократить нехватку оборудования. Но трудности с логистикой все равно есть. Собеседник телеканала обозначил еще одну проблему. По его словам, некоторые дорогие составляющие системы электрообеспечения, которыми пользуются в США, несовместимы с украинской электросистемой из-за разных частот. Поэтому Соединенные Штаты в ближайшее время хотят поставить киевским властям газовые генераторы, которые они так долго просят.

Чиновник добавил, что даже после восстановления электросетей на Украине, они не сразу смогут заработать на полную мощность.

Замглавы киевской администрации Петр Пантелеев 27 декабря предупредил жителей украинской столицы, что экстренные отключения света будут в городе всю зиму.