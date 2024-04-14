Мир 14 апреля 2024, 20:10 США заявили о прямом запросе из России по теракту в «Крокусе» Трейси: США передали России данные по теракту в «Крокус Сити Холле» РИА «Новости»

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После теракта в «Крокус Сити Холле» Соединенные Штаты делились информацией с спецслужбами России по прямому запросу. Об этом заявила посол США в России Линн Трейси, ее слова привели в Telegram-канале посольства.

Дипломат заверила, что Вашингтон будет предоставлять Москве информацию, «реальные и глубокие разногласия с Кремлем» на это не повлияют.

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«Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», — добавила она.

По данным Госдепа, США передали России детальную информацию о готовящейся террористической атаке незадолго до нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл», жертвами которой стали 145 человек.

Газета The New York Times написала о том, что американские спецслужбы не стали отправлять информацию об угрозе теракта из опасений, что в России могут узнать об их источниках разведданных.