США заявили о превосходстве РФ над НАТО ради расширения военного бюджета

Армия России стала сильнее, чем 10 и даже пять лет назад, отметил собеседник.

«Она может противопоставить очень серьезные системы современного высокоточного оружия членам НАТО», — отметил Шерин.

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Кроме того, он рассказал, что НАТО — основной рынок сбыта вооружения США. И Америке хорошо иметь столь гарантированных покупателей.

Как рассказал первый зампред, для расширения военного бюджета важно обозначить противника, против которого нужно вооружаться. Если США назовут Россию сильным врагом, генералам Североатлантического альянса придется выделять больше средств на вооружение.

«С одной стороны, это правда, что действительно Российская Федерация имеет очень сильные войска, которым есть что противопоставить блоку НАТО, но с другой стороны, я думаю, НАТОвские генералы лукавят», — добавил Шерин.

Ранее министр обороны США Марк Эспер назвал Россию крупнейшим вызовом для США в области безопасности. Пока Вашингтон проводит операции на Ближнем Востоке, его стратегические соперники усилились и расширили сферу влияния.