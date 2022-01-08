США заявили о прагматичном подходе в переговорах с Россией

На грядущих переговорах между США и Россией, американская сторона будет настаивать на суверенном праве государств самим определять свою внешнюю и оборонную политику. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на высокопоставленного представителя Госдепа.

Подход Вашингтона к этим дискуссиям, по словам представителя Госдепартамента, будет прагматичным и нацеленным на результат.

«Мы считаем, что есть сферы, где можно добиться прогресса, если Москва будет реалистична в своих подходах. Но мы не можем быть в этом уверенными», — заявила дипломат. Часть предложений России, как она отметила, «нежизнеспособны».

Делегации двух государств, по словам дипломата, обсудят на предстоящих переговорах вопросы двустороннего характера, оставив более широкие темы для многосторонних форматов. В целом представитель Госдепартамента выразила надежду, что неделя переговоров будет конструктивной.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен до этого заявлял, что НАТО не намерено использовать Украину для угроз в адрес России, а все заявления о том, что альянс обещал не расширяться на Восток — ложные. Он подчеркнул, что США не рассматривают Украину, как платформу для размещения вооружения, чтобы использовать его против России.