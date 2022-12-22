Мир 22 декабря 2022, 23:48 США поставляют оружие Украине беспрецедентно быстро, но Зеленский требует большего — Кирби Представитель Белого дома Кирби заявил о бесперецедетной скорости передачи оружия Украине РИА «Новости»

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Скорость передачи американского оружия Украине носит беспрецедентный характер. Но лидер страны Владимир Зеленский все время требует большего. Как сообщило РИА «Новости», об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он пояснил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом украинский лидер заявил, что требует дополнительного вооружения.

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«Мы не можем его винить. Любой президент, любой командующий в подобных обстоятельствах хотел бы получить как можно больше оружия и как можно быстрее», — заявил Кирби.

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Представитель Белого дома добавил, что США взяли на себя обязательства помогать Украине до последнего, поэтому продолжат поставлять вооружение. Кирби напомнил, что на рассмотрении Конгресса находится документ, который предусматривает передачу Киеву 45 миллиардов долларов.

Встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского прошла в минувшую среду, 21 декабря в Вашингтоне. Во время переговоров глава Белого дома пообещал передать украинским властям новое вооружение на сумму более одного миллиарда долларов и включить в пакет ракетную батарею системы противовоздушной обороны Patriot.