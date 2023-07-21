Мир 21 июля 2023, 00:01 США заявили о появлении российских мин в Черном море Представитель Белого дома Кирби: Россия установила мины в Черном море РИА «Новости»

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Российские военные разместили в акватории Черного моря дополнительные мины. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в администрации президента США Джон Кирби.

Никаких доказательств своему заявлению он не привел. Но отметил, что по данным американской разведки российские военные готовятся нанести удар по зерновым объектам Украины, а также по гражданским судам.

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«Российские военные могут расширить перечень целей, включив туда зерновые объекты Украины, в том числе атаковать гражданские суда в Черном море», — заявил Кирби.

Министерство обороны России объявило, что начиная с четверга, 20 июля, все суда, следующие в украинские порты, станут считать потенциальными перевозчиками военных грузов и прямыми участниками конфликта, выступающими на стороне ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что в этой связи ряд районов акватории Черного моря временно объявили опасными для судоходства. Эту информацию передали всем владельцам сухогрузов.

Российские военные несколько дней подряд наносили удары возмездия по складам с боеприпасами и военным заводам Украины в причерноморских областях. За минувшие сутки они уничтожили объекты топливной инфраструктуры около Николаева, а также места хранения и цеха производства беспилотных около Одессы.