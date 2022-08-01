США заявили о подготовке КНДР первых ядерных испытаний с 2017 года

Власти Северной Кореи готовятся к проведению нового испытания ядерного оружия. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что это седьмое испытание ядерного оружия со стороны КНДР и первое с 2017 года.

Это не первое заявление Блинкена о подготовке Северной Кореи к ядерным испытаниям. Впервые об этом он заявил в начале июля. Тогда глава Госдепартамента подчеркнул, что США вместе с союзниками в регионе разрабатывают меры реагирования.

«Мы находимся в очень плотном контакте с нашими близкими союзниками и партнерами, начиная с Республики Корея и Японии, а также другими, чтобы быть готовыми к любым вариантам развития ситуации», — заявил Блинкен. Он добавил, что США готовы усилить свое военное присутствие в регионе.

Дипломат подчеркнул, что в случае реализации своего плана по испытанию ядерного оружия Северная Корея нарушит резолюции ООН. В этой связи он призвал власти страны отказаться от проведения испытаний.