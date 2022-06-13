США заявили о подготовке КНДР к новым ядерным испытаниям

США находятся в курсе того, что КНДР провела подготовку к ядерным испытаниям. В настоящее время Соединенные Штаты согласовывают с союзниками меры реагирования, в том числе корректировку военного присутствия в регионе. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи Пак Чином. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы знаем, что северокорейцы провели подготовку к такому испытанию. Мы чрезвычайно бдительно за этим следим. Мы находимся в очень плотном контакте с нашими близкими союзниками и партнерами, начиная с Республики Корея и Японии, а также другими, чтобы быть готовыми к любым вариантам развития ситуации», — сказал Блинкен.

Он также добавил, что США готовы произвести как краткосрочные, так и долгосрочные корректировки своего военного присутствия.

При этом вероятное — седьмое по счету — проведение Северной Кореей ядерных испытаний он назвал «опасным и дестабилизирующим» событием, которое нарушит большое число резолюций СБ ООН. Блинкен призвал КНДР воздержаться от проведения испытаний и откликнуться на предложение вернуться за стол переговоров. Госсекретарь уверил, что у Вашингтона «нет враждебных намерений» в отношении КНДР.

В свою очередь, глава МИД Южной Кореи добавил, что проведение ядерных испытаний зависит лишь от политического решения руководства КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР совершила запуск восьми баллистических ракет малой дальности не менее чем из двух мест в сторону Японского моря. Новый запуск является 18 по счету с начала 2022 года. За это время Северная Корея совершала пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.