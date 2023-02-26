26 февраля 2023, 23:06
США заявили о поддержке Украины в решении вопроса о «возвращении» Крыма
Салливан заявил, что Киев решит вопрос о необходимости «захвата» Крыма при поддержке США
Украина с учетом поддержки США решит вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова передал американский телеканал CNN.
«То, что в конечном итоге произойдет с Крымом <…>, а также урегулирование [конфликта] <…>, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой США», — заявил Салливан.
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Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон планирует продолжать предоставление военной помощи Украине. Такие меры необходимы, чтобы превратить «победы на поле боя» в «дипломатические преимущества», пояснил американский чиновник.
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На Украине в начале 2014 года произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел Петр Порошенко. В марте того же года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров присоединился к России. Голосование было прозрачным, его провели с учетом международных правовых норм. В Кремле считают, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы «вернуть» Крым. Однако США вряд ли ему в этом помогут.
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