13 апреля 2023, 04:49
США заявили о почтении достижений Юрия Гагарина
NASA: США признают историческое значение полета в космос Юрия Гагарина
Представители американского космического агентства NASA выразили почтение Юрию Гагарину как первому человеку, совершившему полет в космос. Соответствующее заявление было сделано в День космонавтики, 12 апреля, оно опубликовано в Twitter агентства.
«Мы отмечаем Международный день полета человека в космос, чествуя достижения первого человека в космосе в 1961 году и первый запуск космического челнока в 1981 году», — сказано в заявлении.
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NASA отметило, что человечество продолжает осваивать космос и идти вперед в освоении Луны и Марса посредством космической программы Artemis.
День космонавтики 12 апреля ежегодно отмечается в России. Также в этот день отмечается Международный день полета человека в космос.
Ранее сообщалось, что в Боливии 12 апреля был установлен бюст Юрию Гагарину. Это первый памятник русскому человеку, в этой латиноамериканской стране. Его установили на станции Амачума, открытой в 2013 году для слежения за спутниками связи.
NASA
Космос
Юрий Гагарин
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