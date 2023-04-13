Мир 13 апреля 2023, 04:49 США заявили о почтении достижений Юрия Гагарина NASA: США признают историческое значение полета в космос Юрия Гагарина Pixabay

Читать 360tv в

Представители американского космического агентства NASA выразили почтение Юрию Гагарину как первому человеку, совершившему полет в космос. Соответствующее заявление было сделано в День космонавтики, 12 апреля, оно опубликовано в Twitter агентства.

«Мы отмечаем Международный день полета человека в космос, чествуя достижения первого человека в космосе в 1961 году и первый запуск космического челнока в 1981 году», — сказано в заявлении.

Реклама

NASA отметило, что человечество продолжает осваивать космос и идти вперед в освоении Луны и Марса посредством космической программы Artemis.

День космонавтики 12 апреля ежегодно отмечается в России. Также в этот день отмечается Международный день полета человека в космос.

Ранее сообщалось, что в Боливии 12 апреля был установлен бюст Юрию Гагарину. Это первый памятник русскому человеку, в этой латиноамериканской стране. Его установили на станции Амачума, открытой в 2013 году для слежения за спутниками связи.