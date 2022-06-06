США заявили о невозможности восстановления отношений с Россией

Восстановление отношений между Россией и США в нынешних условиях невозможно, заявил в интервью ТАСС посол США в России Джон Салливан.

В течение более чем двух лет он занимался поддержанием взаимодействия в сфере бизнеса. Теперь сотрудничество сохраняется лишь между NASA и Роскосмосом, так как они взаимозависимы, а также поддерживается базовое взаимодействие, необходимое для того, чтобы американские посольства и банковские счета оставались открытыми.

Джон Салливан уверен, что полный разрыв отношений между странами невозможен. Их представители как минимум встречаются на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Он считает, что взаимное закрытие посольств стало бы большой ошибкой. Соответствующие предложения он назвал «риторическим перегибом». Однако посол признал, что полное примирение между странами в ближайшем будущем невозможно.

«Я не стал бы прогнозировать, что у России и США никогда не будет более продуктивных отношений. Но чего я не могу сказать, так это того, сколько времени потребуется на их выстраивание. В теперешней обстановке этого не произойдет. Сейчас необычная ситуация», — сказал он.