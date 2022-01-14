США заявили о нескольких рычагах влияния на Россию

В случае эскалации ситуации на Украине воздействие на Россию не ограничится только экономическими санкциями. Они лишь часть доступного инструментария, существуют и другие меры. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова привело РИА «Новости».

«Я не буду говорить, что санкции — это инструмент, который решает все проблемы. Но помните, санкции — лишь одна часть от того… что мы будем делать в случае потенциального вторжения России на Украину», — сказал советник.

По его словам, существуют и другие инструменты, которые США могут использовать.

«Эти инструменты касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации», — пояснил он.

При этом Салливан указал, что цель США и их союзников — не ввязываться в «эскалационную спираль», а найти выход, соответствующий их принципам и интересам.

Также Салливан отметил, что США решительно отреагируют в том случае, если Россия решит разместить свои военные силы в странах Латинской Америки.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США и НАТО не хотят идти навстречу России по гарантиям безопасности.