Мир 20 декабря 2022, 18:21 США заявили о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией Представитель Госдепа Прайс: США выступают за сохранение дипломатических отношений с РФ РИА «Новости»

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Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы дипломатические каналы с Россией продолжали существовать. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил в интервью RTVI.

На вопрос журналиста о возможности возобновления российско-американских переговоров на высшем уровне в 2023 году представитель Госдепа ответил, что дипломатические каналы между странами должны продолжить свое существование.

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«Особенно важно, когда напряженность высока, чтобы мы поддерживали способность разговаривать друг с другом и передавать сообщения туда и обратно», — отметил он.

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По словам Прайса, США не намерены вести какие-либо переговоры с Россией об Украине, как и «о какой-нибудь другой стране мира».

Ранее Соединенные Штаты заявили о готовности ввести новые санкции против Белоруссии, если республика продолжит оказывать поддержку России на Украине. В Госдепе отметили, что сейчас Вашингтон тщательно отслеживает действия минской стороны.

Конгресс США решил выделить 884,7 миллиона долларов правительственному Агентству по глобальным медиа в рамках бюджета на следующий финансовый год. Часть денег планируется потратить на противодействие России в информационной области в государствах Европы.