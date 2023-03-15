Мир 15 марта 2023, 09:11 США заявили о намерении продолжить полеты над Черным морем Белый дом: США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА MQ-9 U.S. Department of Defense

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Вооруженные силы США намерены в будущем продолжать полеты над акваторией Черного моря, несмотря на инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 и российским истребителем Су-27. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, его слова привело РИА «Новости».

«Чтобы летать над международными водами, нам не нужно разрешение со стороны России. Мы использовали это воздушное пространство в течение прошлого года и продолжим это делать», — сказал он.

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По словам Кирби, военные осуществляют разведывательные полеты ради национальной безопасности страны.

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Утром 14 марта в воздушном пространстве Черном море произошло ЧП. Российские военные зафиксировали приближение американского беспилотника с отключенным транспондером к государственной границе. В небо подняли дежурные экипажи Су-27, один из них задел БПЛА, который в итоге потерял высоту и рухнул в воду.

В Пентагоне подтвердили, что американский дрон был разведывательным.