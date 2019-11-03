Трамп заявил о намерении подписать торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на подписание торговой сделки с США. В данный момент он ищет место для заключения этого договора. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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«Китай и США работают над выбором нового места для подписания первого этапа торгового соглашения, что составляет около 60% от общей суммы сделки, после того как АТЭС в Чили отменили из-за несвязанных обстоятельств. Новое место объявят в ближайшее время. Президент Си и президент Трамп все подпишут!» — написал американский лидер.

Глава торгового ведомства США Уилбур Росс выразил свой мнение по предстоящему подписанию «первой фазы».

«Мы в хорошей форме, у нас хороший прогресс, и нет никаких естественных причин, по которым это не может произойти», — передает Bloomberg слова министра.

При этом Росс оценил саму сделку как «особенно сложную» в силу того, что США «следят за тем, чтобы у каждой стороны было правильное, чёткое, детальное понимание того», что она подписывает.

Министр назвал возможные места встречи китайского и американского лидеров, это может быть штаты Айова или Аляска или некоторые из городов Китая.