США заявили о намерении финансировать культурные проекты, связанные с Чехией

США готовы выделить деньги на укрепление культурных и социальных связей с Чехией, при этом варианты программ должны включать «американскую культурную составляющую» и способствовать «лучшему пониманию политики и взглядов США» в Чехии. Об этом написал RT со ссылкой на сайт Госдепартамента.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Праге рассматривает возможность финансирования проектов, укрепляющих социальные и культурные связи между Соединенными Штатами и Чешской Республикой», — говорится в сообщении американского ведомства.

Исполнители проектов должны будут уделить внимание развитию двусторонних отношений Вашингтона и Праги, безопасности НАТО, а также содействию работе независимых СМИ. Максимальный размер одного гранта может быть представлен на сумму в 24 тысячи долларов.