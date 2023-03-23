Мир 23 марта 2023, 02:20 США заявили о критическом росте дефицита детских лекарств и антибиотиков Сенат США заявил об угрозе нацбезопасности из-за дефицита детских лекарств и антибиотиков Unsplash

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Дефицит детских лекарств и антибиотиков в США продолжает расти. За прошедший год он увеличился на 30%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комитет сената по внутренней безопасности и правительственным делам.

В комитете заявили, что нехватка важнейших препаратов становится угрозой национальной безопасности. Кризис в этой отрасли специалисты связывают с зависимостью от иностранных компаний, экономическими факторами и неочевидностью логистики поставок.

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За последние десятилетия очень многие фармацевтические компании перевезли свой бизнес из США за границу. За рубежом им предоставляют различные льготы. Кроме того, там меньше регулирующих актов.

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Ранее американской финансовой системе предрекли неизбежный крах. Политолог Джон Вароли заявил, что, даже если США переживут новый кризис, то в будущем система уже не выдержит. Он отметил, что потенциальный кризис грозит серьезными проблемами странам Запада, а Россию и Средний Восток последствия вряд ли не коснутся.