Мир 01 марта 2023, 22:44 США заявили о готовности встретиться с Россией для обсуждения ДСНВ Госдеп США выразил готовность встретиться с российской стороной для обсуждения ДСНВ Pxhere

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США готовы провести двустороннюю встречу с Россией по выполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс на брифинге. Его процитировал ТАСС.

Американские власти официально получили информацию о приостановке участия России в договоре. Прайс подтвердил обмен дипломатическими нотами. США до сих пор готовы встретиться с представителями российской стороны, чтобы обсудить вопросы по ДСНВ. Он пояснил, что страна считает это очень важным.

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«Мы по-прежнему готовы к проведению встречи двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности США и России по ДСНВ, а также все другие вопросы, касающиеся его исполнения. Настолько важным мы считаем этот вопрос», — подчеркнул Прайс.

Власти страны анализируют, какое влияние окажет приостановка участия России в ДСНВ на договор в целом, и призывают страну вернуться к исполнению обязательств. Прайс назвал решение РФ «достойным сожаления, но при этом безответственным». По его словам, ядерная держава должна осознавать важность ДСНВ и взаимодействовать по контролю над вооружениями.

«Мы продолжаем призывать Россию рассмотреть полное выполнение документа. <…> Решение России приостановить участие не остановит США от продолжения поддержки Украины», — добавил он.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна не будет пересматривать решение о временной приостановке участия в ДСНВ.