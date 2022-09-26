США заявили о готовности восполнить дефицит нефти на рынке Европы — Reuters | 360°

Мир 26 сентября 2022, 08:55 Поделиться Telegram

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Viber США заявили о готовности восполнить дефицит нефти на рынке Европы — Reuters Трейдер Харди: США смогут поставлять свыше миллиона баррелей нефти в ЕС в сутки РИА «Новости»

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Европейские страны не испытают проблем в случае отказа от российской нефти, потому что США готовы восполнить дефицит на рынке, поставляя на континент около миллиона баррелей сырья в сутки. Об этом во время выступления на 38-й Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции сообщил президент трейдерской нефтяной компании Vitol Рассел Харди, написало агентство Reuters.

По его словам, при таком раскладе России нужно будет переориентировать поставки и направить их в страны Ближнего Востока и Азии, причем с большим дисконтом.

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«Российской нефти придется найти себе новый дом за пределами США, Евросоюза и Великобритании. Они найдут себе другие рынки. Вы уже можете увидеть, как восточным странам поставляется топливо, которое раньше бы оказалось в Европе», — сообщил Харди.

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При этом ранее американские СМИ сообщили, что стратегический нефтяной запас США сократился до 427 миллионов баррелей. В последний раз столь низкий объем сырья в хранилищах фиксировали в 1984 году.

Несколько дней назад стало известно, что страны Евросоюза обсудят вероятность введения эмбарго на российскую нефть.

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