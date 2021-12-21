Американская сторона готова готова к контактам с Россией через ОБСЕ и Совет Россия-НАТО. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ», — отметила пресс-служба Белого дома.

Помощник американского лидера подчеркнул, что любой диалог должен основываться на принципах взаимности. Также контакты должны учитывать обеспокоенность США действиями России. Все переговоры необходимо проводить в координации с партнерами и союзниками США.

«Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», — заявили в Белом доме.

Все озвученные заявления Салливан сделал во время разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым. По его словам, для прогресса в ситуации вокруг Украины необходимо создать атмосферу деэскалации.

В последнее время Украина вместе со странами Запада все чаще говорит о планах России вторгнуться на свою территорию. При этом российские власти уже не раз отмечали, что ни о каких военных действиях речи не идет.