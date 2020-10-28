США заявили о готовности развернуть РСМД в Европе для сдерживания России

Он подтвердил, что после выхода из договора РСМД в стране начали разрабатывать гиперзвуковое оружие и системы доставки баллистических ракет.

«Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — заявил представитель Белого дома.

Также он отметил, что Вашингтон готов на год продлить договор с Россией по дальнейшему ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии, если удастся решить вопросы проверки по соблюдению пунктов соглашения.

Предложение продлить действие договора СНВ-3 без каких-либо условий высказал президент России Владимир Путин. Он отметил, что это даст время для проведения новых переговоров и две державы не останутся без важного документа, который обеспечивает стратегическую стабильность.

Изначально в США это предложение не поддержали. Там отметили, что продление соглашения возможно только с учетом замораживания ядерных арсеналов двух государств на сегодняшнем уровне.



МИД заявил, что Россия готова пойти на такой шаг при условии, что США не станут выставлять новых условий. Продление действия договора позволит сторонам обсудить будущий контроль над ракетно-ядерными вооружениями.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный СССР и США, действовал с 1988 года. Но в августе прошлого года США в одностороннем порядке вышли из него.

На этой неделе президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва не намерена устанавливать ранее запрещенное вооружение на своей европейской территории до тех пор, пока там не появятся аналогичные установки США. Российский лидер назвал прекращение действия договора РСМД ошибкой, которая приведет к новой гонке вооружений. Он призвал страны НАТО заявить о встречном отказе от подобного типа оружия и начать взаимные проверки объектов, которые вызывают опасения.