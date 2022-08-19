США заявили о готовности работать с Россией над новым ДСНВ

США готовы работать с Россией над соглашением на смену Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сейчас он не теряет ценности. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ», — сказал представитель госдепа. Его слова привело РИА «Новости».

Вашингтон, как подчеркнул Прайс, считает необходимым придерживаться важных параметров ДСНВ. Он отметил, что США видят ценность ДСНВ.

«Сейчас его (ДСНВ — прим. ред.) ценность даже выросла, чем это было в предыдущий период его существования», — добавил чиновник.

Штаты, как подчеркнул Прайс, намерены делать все возможное для сохранения ключевых положений договора.

В августе в ООН обратились к России и США с призывом решить вопросы о проведении инспекций в рамках ДСНВ. Документ назвали важнейшим элементом международного мира и безопасности. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заметил, что ДСНВ остался единственным оставшимся соглашением между США и Россией о контроле в сфере ядерного оружия.