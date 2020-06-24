США заявили о готовности продлить СНВ-3 при определенных условиях

Госдепартамент сообщил, что готов к продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), однако на определенных условиях «в ключевых сферах», включая программу Китая. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Как написал ТАСС, чиновник подчеркнул, что моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе не будет.

«Наши дискуссии в Вене c россиянами были продуктивными, и они, я думаю, продвинули нас вперед в понимании вопросов, в которых мы можем работать совместно, а также тех вопросов, которые могут до сих пор разделять нас», — указал Биллингсли.

Он также отметил, что позиция Москвы и Вашингтона сходится в стремлении сделать СНВ-3 многосторонним, при этом Белый дом настаивает и на учете «китайской ядерной программы».

Ранее США назвали три обязательных условия, без которых договор не будет продлен. Помимо участия Китая в договоре, они потребовали новых жестких мер верификации и учета всех ядерных боеголовок. По данным источника издания, Вашингтон продлит СНВ-3 только при соблюдении этих условий.

22 июня в Вене началось обсуждение вооружений, в том числе и СНВ-3, делегациями от России и США. Действие подписанного в 2010 году договора завершается в следующем году.