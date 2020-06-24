США заявили о готовности продлить СНВ-3 при определенных условиях
Как написал ТАСС, чиновник подчеркнул, что моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе не будет.
«Наши дискуссии в Вене c россиянами были продуктивными, и они, я думаю, продвинули нас вперед в понимании вопросов, в которых мы можем работать совместно, а также тех вопросов, которые могут до сих пор разделять нас», — указал Биллингсли.
Он также отметил, что позиция Москвы и Вашингтона сходится в стремлении сделать СНВ-3 многосторонним, при этом Белый дом настаивает и на учете «китайской ядерной программы».
Ранее США назвали три обязательных условия, без которых договор не будет продлен. Помимо участия Китая в договоре, они потребовали новых жестких мер верификации и учета всех ядерных боеголовок. По данным источника издания, Вашингтон продлит СНВ-3 только при соблюдении этих условий.
22 июня в Вене началось обсуждение вооружений, в том числе и СНВ-3, делегациями от России и США. Действие подписанного в 2010 году договора завершается в следующем году.