Мир 09 декабря 2023, 19:38 США заявили о готовности продать Израилю боеприпасы на 106,5 миллионов долларов Госдеп США направил в конгресс данные о продаже Израилю снарядов на $106,5 млн U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Израиль получит от США многоцелевые противотанковые боеприпасы с трассирующими патронами, а также все сопутствующее оборудование. Общая сумма сделки составит 106,5 миллиона долларов. Уведомление о возможной продаже Госдепартамент направил в конгресс. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Там напомнили, что получили от Израиля запрос на закупку 13 981 подобного боеприпаса. В сделку включили техническую документацию, оплату услуг подрядчиков и доставку. Итоговая сумма составила 106,5 миллиона долларов.

Реклама

Руководитель Госдепартамента подчеркнул, что поставка боеприпасов необходима, так как Израиль находится в чрезвычайной ситуации, которая напрямую влияет на интересы национальной безопасности США.

Получившая боеприпасы страна усилит силы сдерживания от региональных угроз и укрепит собственную оборону. Все снаряды поступят из запасов армии США, поэтому негативного эффекта на обороноспособность страны сделка не окажет.

В минувшую пятницу, 8 декабря, постпредство США в Совете Безопасности ООН наложило вето на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов о прекращении боевых действий в секторе Газа и освобождении ХАМАС всех заложников без каких-либо условий. За принятие документа проголосовали 13 участников встречи. Из постоянных членов Совета Безопасности воздержалась Великобритания, а США выступили резко против.

Заместитель постоянного представителя США Роберт Вуд заявил, что авторы документа никак не осудили нападение ХАМАС 7 октября и не упомянули права Израиля на самооборону. По его словам, любое перемирие даст возможности палестинской группировке нарастить силы и совершить новое нападение.