В Соединенных Штатах не исключили возможность прямых контактов с Россией, если они помогут снизить напряженность ситуации на Украине. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Американская сторона примет решение о вовлечении страны на высоком уровне, если увидит шанс на разрешение ситуации.

«Мы абсолютно готовы к этому», — подчеркнул Прайс.

СМИ уже указали, что Запад допустил фатальную ошибку в отношениях с Россией. Ей стал отказ признать интересы РФ в области собственной безопасности. Американская политика с началом спецоперации на Украине пошатнулась из-за серьезных ошибок, копившихся со времен распада СССР.

Тем не менее Соединенные Штаты до сих пор не прекратили военную помощь Украине. В утвержденном Конгрессом бюджете страны до конца года для украинской стороны выделили 13,6 миллиарда долларов.