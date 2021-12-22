США заявили о готовности принимать меры для сохранения торговли с Россией

Американские власти готовы принимать меры для сохранения экспорта на российские рынки. Об этом сказано в докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Как отмечается в документе, последний год Россия отклонялась от основополагающих принципов ВТО. Речь идет о свободной торговле, отсутствии дискриминации и честной конкуренции. По словам американцев, Россия сдерживает торговлю внутри страны и сохраняет ограничения на границах.

«[Если США] посчитают, что действия России, как кажется, не соответствуют обязательствам в рамках ВТО, то власти проведут разбирательство и используют все необходимые средства, чтобы решить вопрос и сохранить российские рынки открытыми для экспорта США», — заявили авторы доклада.

При этом в США подчеркнули, что двусторонняя торговля с Россией развивается с переменным успехом. С 2012 по 2016 год импорт российских товаров постоянно снижался. В этот период цифры упали с 29,5 миллиарда долларов до 14,5 миллиарда долларов. Затем произошел рост, который снова сменился падением в 2020 году. В сентябре 2021-го импорт достиг отметки 22,6 миллиарда долларов.